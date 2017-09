Dat blijkt uit onderzoek van stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) waar onder meer de overheid en het Verbond van Verzekeraars aan verbonden zijn. Nederlanders geven de beveiliging van hun huis gemiddeld een 7,2, hun bergruimtes scoren een krap zesje (5,8).

Fietsen

Tegelijkertijd stouwen Nederlanders hun schuur of berging vol met spullen die gemiddeld €3.245 waard zijn. Het gaat vaak om meerdere fietsen met een gemiddelde waarde van €877, gereedschap zoals een boor- of schuurmachine voor €523 en tuingereedschap zoals een heggenschaar, hark en schoffel voor €165 euro.

NIPW verwacht dat het bedrag dat in de schuur geparkeerd staat alleen maar oploopt, gezien de populariteit van elektrische fietsen die al snel €2000 waard zijn.

Slot

„Mensen lijken hun berging of schuur te vergeten, terwijl ze er wel veel waardevolle spullen stallen”, zegt Coen Staal, voorzitter van de NIPW. „Het is een ondergeschoven kindje. En in veel gevallen dénkt men dat met een slot de ruimte goed is afgesloten, maar vaak is het slot van een dusdanige kwaliteit dat kwaadwillenden het binnen een minuutje openbreken.”