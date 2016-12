Loonstrook wemelt nog van de fouten

De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, kan werkgevers zelfs een boete geven als de loonstrook niet klopt. Maar de praktijk leert dat het effect daarvan uitblijft. Een woordvoerder kon gisteren inhoudelijk niet reageren op de bevindingen.

Van vergeten overuren tot het verkeerde belastingtarief: het blijft opletten geblazen voor wie er zeker van wil zijn dat hij krijgt wat hem beloofd is.

„Veel mensen denken: ach een foutje. Dat wordt achteraf via de inkomstenbelasting wel gecorrigeerd”, zegt directeur Erik de Jong van salarisadministrateur Timeflex. Maar daar kun je maar beter niet blindelings vanuit gaan, waarschuwt hij. „We kennen voorbeelden dat ook de Belastingdienst de fouten over het hoofd ziet.”

Overuren

Bovendien zijn er veel fouten die de Belastingdienst helemaal niet kán controleren, zoals overuren, vergoedingen en declaraties, benadrukt Dik van Leeuwerden van salarisverwerker ADP. „Het gaat om afspraken tussen werkgevers en werknemers. Als die niet op een juiste manier worden doorgevoerd, dan gaat het in de basis mis.”

Wie zijn loonstrook niet controleert neemt dus een risico. Maar probleem is dat de meeste mensen niets begrijpen van hun salarisspecificatie. De oproepen tot vereenvoudiging ten spijt. Zo wemelt het volgens Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV Vakmensen, nog steeds van de ingewikkelde afkortingen, zonder toelichting. „Zo heb je er weinig aan.”

Advertentie

Gevolg is dat steeds minder mensen hun loonstrook überhaupt nog bekijken, waardoor de fouten pas laat of nooit worden gecorrigeerd. Nu de loonstrook steeds minder vaak op de deurmat ploft en bij de meeste bedrijven alleen nog digitaal te raadplegen is, wordt die desinteresse zichtbaar. „Je kunt tegenwoordig zien wanneer iemand zijn loonstrook niet openmaakt”, zegt De Jong. „Het aantal ongeopende bestanden is schrikbarend hoog.” Van Leeuwerden beaamt het beeld en geeft de digitalisering de schuld. „Ik denk dat dat de reden is dat steeds minder mensen naar hun loonstrook kijken.”

CNV Vakmensen nam dit jaar tussen de 3000 tot 4000 loonstroken onder de loep. ,,En daaruit komt naar voren dat er in ongeveer 4 procent van de gevallen iets mis is”, zegt voorzitter Fortuin. Het gaat dan vooral om functies die verkeerd staan aangegeven, uurlonen die afwijken van cao-afspraken en overuren die niet worden uitbetaald.

In de meeste sectoren wordt vooruitgang geboekt, meent Fortuin. ,,De grote bedrijven besteden hun administratie uit aan bekende salarisverwerkers. Daar gaat weinig mis. De bewustwording is toegenomen. De problemen doen zich vooral voor bij het midden- en kleinbedrijf.”

In twee sectoren schiet de foutenmarge erbovenuit: het beroepsgoederenvervoer en de horeca. Daarom heeft CNV Vakmensen al anderhalf jaar geleden een app gelanceerd, waarmee chauffeurs zelf hun onkostenvergoedingen kunnen berekenen. Uit de resultaten blijkt dat veel chauffeurs niet de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. In 30 procent van de gevallen klopt het loonstrookje niet, gemiddeld gaat het om 73 euro per betalingsperiode. ,,Momenteel bespreken we deze problematiek aan de cao-tafel”, aldus de vakbondsman.

Ook in de horeca wemelt het van de fouten. CNV Vakmensen heeft sinds kort een meldpunt geopend, waar mensen hun ervaringen kunnen melden. ,,Daaruit blijkt dat veel werkgevers het niet zo nauw nemen met de regels. Werknemers krijgen te weinig salaris en krijgen hun geld deels zwart uitbetaald”, zegt Fortuin.

Transport en Logistiek Nederland zegt zich niet te herkennen in het beeld dat CNV Vakmensen schetst. Koninklijke Horeca Nederland geeft juist uitbreiding van wettelijke voorschriften de schuld. ,,Door de vele veranderingen kan het zijn dat het niet overal up-to-date is. Maar we vinden dat een werknemer op zijn loonstrook goed moet kunnen zien waar hij recht op heeft. Anders moet hij aan de bel trekken”, zegt een woordvoerder.

Wijzigingen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland laten weten geen zicht te hebben op wat en waarom er afgelopen jaar toch fouten op de loonstroken zijn beland. ,,Maar de loonstrook bestaat uit enorm veel componenten. En ieder jaar zijn er wel kleine fiscale wijzigingen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat soms pas heel laat echt duidelijk is hoe de verschillende heffingskortingen en toeslagen precies zijn geworden”, aldus een woordvoerder.

Volgens de werkgeversclubs hebben de salarisverwerkers daarom niet altijd al de juiste cijfers in hun systemen. ,,Dat zou kunnen betekenen dat er foutjes ontstaan en mensen te veel of te weinig netto krijgen uitbetaald. Dat wordt dan later wel rechtgetrokken, maar vooral in januari kan het verkeerd gaan. We hameren er daarom op dat wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig en goed kenbaar worden gemaakt door de overheid, zodat ze ook tijdig kunnen worden verwerkt.”