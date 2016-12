Sommige economen vinden dat de ECB niet anders kan dan helikoptergeld inzetten – gratis geld voor elke meerderjarige inwoner, ongeacht inkomen of vermogen. Het opkopen van obligaties heeft immers nog steeds niet het gewenste effect – een ’gezonde’ inflatie van rond de 2%.

Voorwaarde voor het slagen van helikoptergeld is wel dat het cadeautje in de economie terecht komt, maar daar lijken Nederlanders weinig voor te voelen.

Of ze nu €500 of €2000 ontvangen, iets meer dan 40% van het helikoptergeld gaat de spaarpot in, zeggen 1101 Nederlanders die de DNB-enquête hebben ingevuld. Nog eens 10 tot 16% van het bedrag wordt gebruikt om schulden af te lossen.

Een kwart tot een derde van het geld wordt gebruikt om aankopen te doen.

Zou elke meerderjarige Europeaan €2000 krijgen, dan is de ECB in totaal €550 miljard kwijt. Aan obligaties heeft ’Frankfurt’ tot nu toe zo’n €1600 miljard uitgegeven.