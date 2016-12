De meeste pinguïn- en flamingostellen kunnen bij succesvolle broedresultaten jarenlang bij elkaar blijven. Het geheim van een goed partnerschap ligt bij deze vogelsoorten in een naar menselijke begrippen vrij zakelijke evaluatie voorafgaand aan elk nieuw broedseizoen. Wat ging er vorige keer goed en wat was voor verbetering vatbaar? Is er succesvol gebroed?

Kern van de zaak is dat na elke cyclus de koppen even ernstig bij elkaar worden gestoken. Is de combinatie nog succesvol, of liet het resultaat te wensen over? Externe factoren die buiten de invloedsfeer van de dieren vallen, zijn in deze ’functioneringsgesprekken’ onder vogels geen excuus voor mindere prestaties. In El Niño-jaren bijvoorbeeld is er minder vis beschikbaar en mislukken meer broedpogingen.

Ook na olierampen, als pinguïns door natuurbeschermers van olie gezuiverd worden, presteren de vogels dit jaar minder bij het grootbrengen van de jongen. Ook al vormen mogelijk opgelopen trauma’s, gezondheidsproblemen of slechte omstandigheden de oorzaak: falen bij het grootbrengen van jongen resulteert vaak in het verbreken van de relatie.

Maar er is nog meer! Elk broedseizoen opnieuw moet het mannetje bij flamingo’s en pinguïns weer zijn uiterste best doen om het vrouwtje dusdanig te imponeren dat ze hem weer kiest als partner voor een nieuw broedseizoen. Dat de vrouwtjes mogen kiezen, heeft ermee te maken dat ze iets meer investeren: zij leggen tenslotte de vrij grote eieren. Dan kiezen ze graag voor een mannetje met goede genen, wat zich weer in bijzondere vaardigheden en talenten uitdrukt.

Bij flamingo’s voeren man en vrouw een compleet baltsritueel op, waarbij de bewegingen volgens strenge regels dienen te worden uitgevoerd. Bij zwartvoetpinguïns staan de partners tijdens het baltsgedrag dicht bij elkaar en buigen en strekken zich. Daarbij laten ze hun harde roep horen die aan het balken van een ezel doet denken. Het succes van een zakelijk partnership ligt bij deze vogels mede in het feit dat ze elk jaar opnieuw moeten demonstreren dat ze het nog kunnen; dat ze voor de ander de beste kandidaat zijn.

Op deze manier blijven de vogels scherp en sukkelt de samenwerking niet langzaam in slaap met verminderde prestaties als gevolg. Vertaald naar de mensenwereld: niet alleen nieuwe klanten willen verleid worden, maar ook de trouwe, terugkerende klant! En ook als relatietip misstaat het nooit om telkens weer moeite te doen om aantrekkelijk te zijn voor je partner!

Zoöloge Constanze Mager, als hoofd Educatie verbonden aan het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem, ontvouwt in een exclusieve serie columns voor DFT.nl de financiële geheimen van het dierenrijk.

