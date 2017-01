Alleen in januari en april daalde het aantal banen ten opzichte van de maand ervoor, in alle andere maanden van 2016 zag ADP een groeiende arbeidsmarkt.

Die groei werd vooral mogelijk gemaakt door extra banen in de zakelijke dienstverlening: daar ontstonden in heel het vorig jaar bijna 130.000. Daaronder vallen ook uitzendkrachten in andere sectoren. In de handel, transport en horeca kwamen er ruim 20.000 banen bij.

Dat houdt ook in dat er in andere sectoren in totaal meer dan 80.000 arbeidsplaatsen zijn verdwenen. Welke sectoren dat precies zijn meldt ADP niet.