Column DierenZaken

Cheeta’s kunnen van alle dieren het hardst rennen. Over korte stukken bereiken ze snelheden van zo’n 115 kilometer per uur. Heel hun lijf is tot in detail aan het sprinten aangepast: een rank en slank lichaam, een groot longvolume, een buigzame wervelkolom, bijzondere klauwen die als spikes werken en ga maar zo door.

Beperkingen

Omdat cheeta’s sneller zijn dan alle prooidieren, zou het vangen van hun maaltje voor deze katten een makkelijke klus moeten zijn. Maar het extreme specialisme van cheeta’s brengt ook beperkingen met zich mee.

Ten eerste zijn cheeta’s zo licht gebouwd dat ze niet bijster sterk zijn. Daarom is hun ’doelgroep’ qua prooi nogal smal: ze jagen alleen op kleine en middelgrote antilopensoorten. Een volwassen zebra of buffel kan weliswaar niet wegrennen voor een cheeta, maar ze zijn veel te krachtig en te sterk om door zo’n kat te worden overmeesterd.

Vast

Ten tweede is een cheeta wel uitmuntend in wat hij kan, maar op andere vlakken valt hij behoorlijk door de mand. Daardoor zit hij erg vast aan zijn jachtstrategie. Eens een keer in een boom klimmen om vanuit een hinderlaag een prooi van bovenaf aan te vallen? Dat zit er niet in, want cheeta’s zijn de enige katten die nauwelijks kunnen klimmen.

Voor de afwisseling eens uit wat struikgewas springen en een nietsvermoedende antilope pakken die rustig bij een drinkplaats staat? Lukt ook al niet, want de kaakspieren en hoektanden van cheeta’s zijn nogal klein uitgevallen. En daarom moet zijn prooi al door een achtervolging helemaal uitgeput zijn, wil hij het hoefdier kunnen doden zonder voor de jager mogelijk fatale tegenstribbelingen van het slachtoffer. Kortom, de cheeta is een extreme specialist en totaal geen allrounder.

Vakkennis

Ook op de werkvloer zien we zulke specialisten. Dat kunnen individuele werknemers zijn met unieke kennis en vaardigheden, of afdelingen binnen bedrijven en zelfs hele bedrijven. Zij worden doorgaans bijzonder gewaardeerd juist om hun vakkennis en hun specialisatie.

In het dierenrijk valt op dat sterke specialisten alleen gedijen in weinig veranderende leefomgevingen. Dat geldt ook voor de menselijke specialisten. Alleen als de omstandigheden gelijk blijven, komen hun specialismen optimaal uit de verf want flexibiliteit is bepaald niet hun sterke kant. Lastig, want vandaag de dag verandert de wereld vaak in een rap tempo.

Zoöloge Constanze Mager, als hoofd Educatie verbonden aan het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem, ontvouwt in een exclusieve serie columns voor DFT.nl de financiële geheimen van het dierenrijk.

Klik hier om een interview te lezen met Constanze Mager.

