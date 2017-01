Column DierenZaken

In de loop van de tijd worden uitvindingen van één individu door groepsgenoten overgenomen. De ene groep kauwt bijvoorbeeld op het uiteinde van takjes om zo een soort kwastjes te maken, waarbij ze bij het vissen naar termieten uit een termietenheuvel meer insecten kan vangen, terwijl de andere groep dit gedrag niet laat zien.

Kennis

Ook zij eten termieten, maar gebruiken een andere techniek om de diertjes te pakken te krijgen. Met andere woorden: beide groepen hebben een andere groepscultuur ontwikkeld, door kennis die net als bij mensen generaties lang van ouder op kind is doorgegeven.

Ook in dierenparken waarin grote chimpanseegroepen in vrij natuurlijke omstandigheden worden gehouden, zoals in Burgers’ Zoo, zien we bepaalde gedragingen die specifiek voor die chimpanseegroep zijn: een eigen bedrijfscultuur, zo u wilt.

Conformeren

Wanneer nieuwe chimpansees uit andere dierentuinen in de bestaande groep worden geïntroduceerd – wat overigens bij deze intelligente mensapen met hun ingewikkelde sociale structuur een ingrijpend en tijdrovend proces is – hebben onderzoekers vastgesteld dat de nieuwe apen de neiging hebben om zich te conformeren aan de heersende groepscultuur en het heersende groepsgedrag.

Exact op dezelfde wijze als nieuwe werknemers zich vaak al snel aanpassen aan de mores van hun nieuwe werkgever. Zelfs bij het voortbrengen van geluiden passen de nieuwe chimpansees zich mettertijd aan: ze leren het heersende ’dialect’. Net zoals bij mensen bepaald vocabulaire, vakwoorden of ’slang’ het groepsgevoel vergroot.

Advertentie

Maaiveld

Chimpansees en mensen hebben de neiging om zich te conformeren aan bestaande zeden en gewoonten in de groep. Ook bij apen geldt vaak dat wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, zich kwetsbaar opstelt doordat hij of zij afwijkt van de norm. Wanneer in een vergaderzaal alle managers in de weer zijn met hun iPhone en één werknemer dat juist niet doet, valt die werknemer met afwijkend gedrag juist op.

Zowel bij mensen als bij chimpansees geldt dat afwijkend gedrag ten opzichte van groepstypisch gedrag over het algemeen als negatief wordt beoordeeld: „Janssen wil weer zo nodig opvallen. Waarom kan hij nou nooit net als de andere collega’s reageren?” De neiging om ons te conformeren aan groepsgedrag is dus een natuurlijk verschijnsel. Het versterkt de banden binnen de groep, maar kan ervoor zorgen dat bijzondere talenten en vaardigheden niet worden ontplooid en dat innovaties moeilijk grip krijgen.

Zoöloge Constanze Mager, als hoofd Educatie verbonden aan het Safari Meeting Centre van Burgers’ Zoo in Arnhem, ontvouwt in een exclusieve serie columns voor DFT.nl de financiële geheimen van het dierenrijk.

Klik hier om een interview te lezen met Constanze Mager.

Vorige columns

Neushoornvogel: Specialiseren om te overleven

Olifanten gaan dwars door het glazen plafond

Stokstaartjes, meesters in taakverdeling

De machtige vrouw van de chimpansee

Een functioneringsgesprek met een pinguïn

Leeuwen en kluten en reorganisaties

Risicomanagement door vissen en zwanen

Cheeta kan slecht tegen verandering