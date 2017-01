De maandag na de finale van de American footballcompetitie melden veel werknemers in de VS zich toch al ziek, en degegen die wel komen krijgen veel minder gedaan dan normaal. Behalve de vrije dag voor duizenden werknemers in de VS komt Kraft Heinz ook met een petitie voor het Congres. Die zou van de maandag na de Super Bowl een nationale vrije dag moeten maken, vindt het bedrijf.

Vorig jaar gaf Kraft Heinz $5 miljoen uit aan een spotje van dertig seconden in de rust van de footballwedstrijd. Dit jaar koopt het concern geen reclamezendtijd. Hoeveel het thuis houden van het personeel kost, wil een woordvoerder niet zeggen. De fabrieken van het bedrijf blijven wel draaien.

Naar verwachting 170 miljoen Amerikanen kijken op 5 februari naar de 51e editie van de Super Bowl. De wedstrijd gaat tussen de Atlanta Falcons en de New England Patriots.