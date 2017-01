premium

Vrouwen werken al op jonge leeftijd deeltijd

DEN HAAG - Jonge vrouwen werken al vaker in deeltijd dan jonge mannen: 62 procent van de vrouwen van 18 tot 25 jaar werkt niet fulltime. Bij de mannen is dat maar 28 procent. Jonge vrouwen zijn bovendien minder vaak economisch zelfstandig dan jonge mannen. Het verschil is het grootst in de groep 30 tot 34 jaar: 66 procent van de vrouwen en 82 procent van de mannen is economisch zelfstandig.