CNV-voorzitter Maurice Limmen leest in een vandaag uitgebracht WRR-rapport dat „de eenzijdige mythe dat flexibilisering een economisch juichverhaal is, onderuitgehaald wordt”.

Het is ’meer dan terecht’, vindt Limmen, „dat de WRR waarschuwt voor de onwenselijke kanten van doorgeschoten flexisme. In dit rapport wordt geconstateerd dat flexibiliteit geen noodzakelijk gevolg is van globalisering en technologisering. Bij het CNV zeggen we dit al jaren. Je kunt het ook weer de andere kant op draaien.”

Ook Nic van Holstein, voorzitter van vakcentrale voor professionals VCP, vindt dat „de flexibilisering op de arbeidsmarkt doorslaat. Een gewoon arbeidscontract zou het uitgangspunt moeten zijn.” Van Holsteins boodschap aan werkgevers: „Doe normaal.”

De WRR geeft in haar rapport van vandaag geen allesomvattende oplossing voor de problemen met flex, maar doet wel een paar voorstellen. Een van die plannen: werkgevers een belastingkorting geven als ze iemand in vaste dienst nemen. Limmen „zou liever aan de andere kant willen beginnen, en ervoor willen zorgen dat flexwerkers eindelijk eens een eerlijk loon betaald krijgen. Nu is het te vaak én flexibeler én goedkoper.”