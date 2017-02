Uitzender Randstad heeft de drie meest gevraagde beroepen per sector op een rij gezet aan de hand van onder meer eigen data, het aantal vacatures en cijfers van het UWV en ROA. Opvallend is dat vrachtwagenchauffeurs weer in trek zijn, terwijl enkele jaren geleden in deze beroepsgroep nog veel ontslagen vielen. Wij melden hier functies die nummer 1 staan per sector.

1. Accountmanager (commercieel)

2. Elektrotechnisch Engineer (Techniek)

3. Customer Service Medewerker (Administratief)

4. Timmerman (Bouw)

5. Vrachtwagenchauffeur (Transport en Logistiek)

6. PHP developer (IT)

7. Docent techniek (Onderwijs)

8. Accountant Aa (Financieel)

9. Tandarts (Zorg)