Thuishulpen staan op straat

Zowel Cordaan als de gemeente De Bilt willen niets loslaten over waarom er gestopt wordt met het contract. Cordaan doet volgens woordvoerder Nancy Houtman nooit uitspraken over aanbestedingen. „Wij laten de woordvoering aan De Bilt over, zelf willen we hier niets over kwijt.”

Wioordvoerder Barry Smits van de gemeente De Bilt kan alleen maar gissen naar de beweegredenen: „Aan het geld zal het niet liggen, onze vergoedingen zijn goed. Waarom ze dan toch niet willen meedoen aan de aanbesteding, is ons niet bekend. Wij willen in ieder geval dat cliënten weten dat wij als gemeente hard op zoek zijn naar een nieuwe zorgaanbieder.” Momenteel loopt het aanbestedingstraject ’Hulp bij het Huishouden’.

De Bilt hoopt dat de medewerkers door andere zorgaanbieders worden overgenomen. „Wij hebben daar als gemeente geen invloed op, want de mensen zijn in dienst van Cordaan. Maar we hopen uiteraard dat de organisatie ander werk voor hen vindt of de medewerkers kan onderbrengen bij de zorgorganisatie die de taken overneemt”, aldus Smits.

Twee jaar geleden nam organisatie Incluzio een meerderheidsbelang in Cordaan Thuisdiensten. Het ging al jaren slecht met de organisatie. Vanwege de negatieve marges trok Cordaan zich begin 2014 ook al terug als aanbieder van huishoudhulp in Zaanstad. Daar nam een andere aanbieder het contract met de gemeente over.