PvdA praat met Primark over problemen

Het gesprek op 2 maart in Den Haag volgt op PvdA-solidariteitsacties voor het personeel in Arnhem en Nijmegen. Kerstens wil vooral horen hoe Primark zo snel mogelijk de werkomstandigheden voor het personeel drastisch verbetert, ,,te beginnen met het simpelweg naleven van de wet.''

Uit een onderzoek van vakcentrale FNV blijkt dat werknemers van de Primark in alle filialen te maken hebben met een te hoge werkdruk, intimidatie, het negeren van gezondheidsklachten en zelfs ongeoorloofd cameratoezicht in de personeelsruimten. Ook is er geen ondernemingsraad.