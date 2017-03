Het bedrijf moet nu een boete van 230.000 euro betalen. Zo’n 22 schoonmakers zouden door de onderneming uit Amstelveen zijn benadeeld. „Het schoonmaakbedrijf kon de gewerkte uren van de werknemers niet inzichtelijk maken, waardoor niet kon worden vastgesteld of zij voldoende loon of vakantiebijslag ontvingen”, aldus de inspectie.

De overheidsinstantie begon met een onderzoek nadat in 2015 meerdere klachten van de schoonmakers binnenkwamen. Zij vertelden dat zij niet alle gewerkte uren uitbetaald kregen. Het schoonmaakbedrijf weigerde extra tijd die de medewerkers nodig hadden om een kamer schoon te maken uit te betalen. Dit omdat zij werkt met normtijden van maximaal twaalf minuten per kamer waar de gast nog een avond verbleef, of twintig minuten voor een kamer van een vertrekkende gast.

„Als de werknemer de normtijd overschreed, dus bijvoorbeeld vijf ’blijvende’ kamers niet in een uur kon schoonmaken maar daar anderhalf uur voor nodig had, kreeg hij toch maar voor een uur betaald”, aldus de inspectie, die ook constateerde dat de wachttijden niet werden uitbetaald, evenals de tijd om de linnenkar te vullen of het stofzuigen van de gang.