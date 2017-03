De organisatie, die inmiddels een petitie over het probleem is begonnen, geeft advies aan de gemeente over kwetsbare jongeren. „We hameren er op dat er meer betaalbare woningen moeten komen. Anders is het bijna onmogelijk om als jongere met weinig geld op jezelf te gaan wonen.”

Vooral 18-jarigen die net uit de jeugdzorg komen, kunnen nergens terecht. „Veel jongeren worden rondgepompt in de opvang, want er zijn geen zelfstandige studio’s voor hun doelgroep. We hebben wel studentenhuisvesting en kleine appartementen voor goedverdienende alleenstaanden, maar geen ruimte voor alleenstaande starters met een laag inkomen.”

Volgens de Utrechtse woonwethouder Paulus Jansen (SP) zijn er wel mogelijkheden voor jongeren om zelfstandig betaalbaar te wonen. „Je krijgt onder de 23 jaar minder huursubsidie dan een volwassene, maar wij kunnen als gemeente wel zorgen dat je huurkorting krijgt. Daarbij kunnen jongeren naar diverse woonprojecten.”

Leidsche Rijn

Een nieuw project wordt momenteel gebouwd in Leidsche Rijn. Hier komen 510 goedkope zelfstandige studio’s. De bewoners worden een mix van dragende jongeren en jongeren met een rugzakje. Bij aanvang wordt gestart met tien huizen voor ex-dakloze jongeren. „Wanneer het een succes blijkt, volgen wellicht meer van dit soort projecten.”

Volgens Bea Van Doorn moet er meer gebeuren. „Dit is een druppel op een gloeiende plaat. Bovendien kosten die kamers meer dan 400 euro, onze doelgroep kan maximaal 300 euro huur betalen.”

Voor overheden is het moeilijk om de dakloze jongeren in beeld te krijgen. Landelijk zijn ongeveer 12.500 geregistreerde jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud dakloos. In Utrecht kwamen in 2015 in de crisisopvang voor jongeren 80 instromers, waarvan er aan het eind van het jaar weer 68 waren uitgestroomd naar een opvanginstelling of begeleid wonen.

De meeste dakloze jongeren zijn echter onzichtbaar, omdat ze niet letterlijk op straat slapen. Ze logeren tijdelijk bij vrienden of familie.

„Ze staan nergens geregistreerd, maar zijn wel degelijk dakloos. Je kunt niet wekenlang bij iemand op de bank bivakkeren, dus gaan de jongeren van huis naar huis. Ze gaan echter niet naar de nachtopvang, want het is daar onveilig en er zitten veel drugsverslaafden en alcoholisten”, zegt Van Doorn. De petitie loopt nog tot 8 maart en wordt dan aangeboden aan lijsttrekkers tijdens een verkiezingsdebat op jongerenzender FunX Radio.