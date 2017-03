Het project is een initiatief van kerkenorganisatie Stek en Voedselbank Haaglanden en moet voor de zomer al gaan draaien. Het idee is dat de SRV-wagen op vaste tijden op verschillende plekken in Zuidwest geparkeerd wordt. Het gaat dan specifiek om de wijken Bouwlust, Vrederust, Morgenstond, Leyenburg, Vruchtenbuurt en Loosduinen.

Normaal gesproken krijgen mensen die vanwege hun beperkte financiën gebruikmaken van de Voedselbank wekelijks een vast pakket aan etenswaren, waarbij er amper keuzes zijn te maken. Het nadeel is dat er soms een overdaad is aan voedingsmiddelen waarmee mensen, ook door culturele verschillen, niets kunnen. In de rijdende winkel kunnen mensen zelf kiezen wat ze nodig hebben. De winkel kan vermoedelijk zo’n 200 tot 250 klanten aan.

„En het mooie en trendsettende voor Nederland is dat het is gekoppeld aan trajectbegeleiding”, vertelt Henk Baars van Stek. „Vaak zetten we de wagen bijvoorbeeld bij kerken en gaan we naast de winkel ook het gesprek aan. Wat gaan mensen zelf doen om uit deze situatie te komen? Jaren naar de Voedselbank moeten is ook echt geen pretje.” De projectgroep is op dit moment druk bezig om alles nu goed te regelen. Er worden nog vrijwilligers gezocht, bijvoorbeeld een chauffeur en winkelpersoneel.