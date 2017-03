Recreatie snakt naar werknemers

Het gaat om vaste en tijdelijke contracten, blijkt uit onderzoek onder leden van Recron, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland.

De werkgevers in de recreatiesector geven aan direct ruim 16% meer personeel aan te kunnen nemen als er een oplossing komt voor knelpunten zoals de loondoorbetaling bij ziekte, het ontslagrecht en de hoogte van transitievergoedingen. De mkb’ers willen verder dat seizoenscontracten beter aansluiten bij de wensen van de seizoensafhankelijke ondernemers.

In de recreatiesector, die onder andere bestaat uit campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, buitensportbedrijven, zwembaden en sauna- en wellnessbedrijven werken ruim 30.000 werknemers.

De mkb-bedrijven geven aan dat ze momenteel minder mensen in dienst nemen omdat ze risico’s van bepaalde wet- en regelgeving niet kunnen dragen. ,,Recreatieondernemers staan te wachten om nieuwe werknemers in dienst te nemen en bestaande werknemers langer in dienst te houden. De politiek is nu aan zet”, zegt Recron-voorzitter Adri van der Weyde.

Recron roept een nieuw kabinet dan ook op om het ontslagrecht te vereenvoudigen en de loondoorbetaling bij ziekte te verkorten. Ondernemers moeten een werknemer met een vast contract twee jaar lang doorbetalen als hij of zij ziek wordt. MKB-Nederland zette dit 2,5 jaar geleden al op de agenda, maar sindsdien zijn er inhoudelijk amper vorderingen gemaakt.