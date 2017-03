De vakbond introduceert daarom de ’James Leerrekening’. Het is de bedoeling dat werknemers het geld onbelast kunnen besteden aan opleidingen. Elk gestort bedrag mag maximaal vijf jaar onbelast meegenomen worden.

„We willen werknemers de kans geven om zelf een ontwikkelingsbudget op te bouwen, zonder tussenkomst van andere partijen. Medewerkers kunnen verlof- en seniorendagen, bovenwettelijke vakantiedagen en andere elementen uit een cao inruilen voor een brutobedrag dat wordt gestort op hun eigen rekening”, zegt voorzitter Piet Fortuin.

CNV Vakmensen zet tijdens dit cao-seizoen fors in op scholing en ontwikkeling. Momenteel bestaan er al scholingsfondsen in verschillende cao’s. „Maar die zijn vaak voor het hele bedrijf, een bepaalde sector of afdeling. Bovendien moeten werknemers steeds in overleg met hun werkgever om daar gebruik van te kunnen maken. In de nieuwe situatie hoeft dat niet meer.”

Fortuin is naar eigen zeggen een jaar bezig geweest om het plan van de grond te krijgen, onder meer omdat het initiatief moest worden goedgekeurd door de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Het scholingsgeld staat in het nieuwe plan onder beheer bij de Stichting Beheer Opleidingstegoeden. Daardoor kan niemand aan het geld komen, behalve de werknemer. Het geld kan verder alleen besteed worden aan opleidingen, ook als een werknemer van baan wisselt of een bedrijf failliet gaat.

De leerrekening vormt tijdens dit cao-seizoen een van de belangrijkste speerpunten voor CNV Vakmensen. De vakbond wil het persoonlijk ontwikkelingsbudget dan ookgraag terugzien in alle 450 cao’s die het afsluit. De kleinmetaal, goed voor zo’n 280.000 werknemers en waar de onderhandelingen voor een nieuwe cao volgende week beginnen, is de eerste sector waar de leerrekening als onderdeel van de cao wordt gepresenteerd.

„Maar we zullen dit voortaan in al onze voorstellen meenemen. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ook andere cao-partijen dit initiatief gaan overnemen”, zegt Fortuin.

Volgens de vakbondsman heeft de persoonlijke rekening ook grote voordelen voor werkgevers. Bedrijven krijgen namelijk de mogelijkheid om de opleidingsbudgetten belastingvrij over te maken op de rekening van de individuele werknemer. „Op die manier kunnen ze fiscaal voordelig investeren in duurzame inzetbaarheid”, aldus Fortuin.

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat werkgevers van hun stuwmeren aan vakantiedagen afkomen, omdat werknemers de overtollige dagen kunnen inruilen voor scholingsgeld. „Die stuwmeren aan vakantiedagen, zoals ze vaak worden genoemd, vloeien op deze manier dus heel nuttig leeg. Ze verdwijnen van de balans, en daardoor ontstaat er een last minder voor de onderneming.”

De vakbondsman verwacht dan ook niet dat het initiatief veel discussies zal opleveren aan de cao-tafel. „Ook werkgevers zijn zich ervan bewust dat de inhoud van veel werk gaat veranderen. Als we nu niets doen, dan wacht er niets anders dan een sociaal plan.”