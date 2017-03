Gemiddeld zijn er in Nederland nog drie werklozen voor elke vacature, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat is al veel beter dan op het hoogtepunt van de economische crisis, toen er 7,4 werklozen per vacature waren, en nog net iets meer dan de 2,9 werklozen per vacature van begin 2011.

Inmiddels stijgt het aantal vacatures landelijk al sinds begin 2014, en sinds eind 2015 in alle provincies afzonderlijk. De provincie Flevoland kreeg er afgelopen kwartaal 36% vacatures bij, maar zit nog altijd op 3400 – een druppel op de gloeiende plaat van in totaal bijna 165.000 vacatures. Alleen in Zeeland wordt naar nog minder nieuwe medewerkers gezocht – 3000 om precies te zijn.

De meest krappe arbeidsmarkt is die van Utrecht. Daar zijn voor elke vacature nog maar twee werklozen beschikbaar.