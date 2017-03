Tekort vakmensen ict-sector houdt aan

Veel bedrijven hebben nog altijd grote moeite met het vinden van goede programmeurs, systeemanalisten en ontwikkelaars. In 2015 was bijna de helft van alle ict-vacatures moeilijk vervulbaar, terwijl de sector een flinke groei doormaakt. Op dit moment staan er 7600 werkzoekenden met een ict-achtergrond langs de kant en daar zitten veel ervaren krachten tussen.

,,Kandidaten met een dergelijke achtergrond die nu zonder werk zitten, voldoen vaak niet volledig aan de gestelde criteria van werkgevers. Een belangrijke reden is de razendsnelle ontwikkeling van de ict-sector”, zegt bestuursvoorzitter Bruno Bruins van het UWV.

Volgens Ernst Jan Stigter, directeur van Microsoft Nederland, is het daarom van groot belang dat werkgevers meer aandacht besteden aan scholing en ontwikkeling. ,,Veel bedrijven hebben dat de afgelopen jaren niet gedaan. De ontwikkelingen in de ict gaan zo snel dat het personeel continu bijgeschoold moet worden.”

Stigter ziet dat sommige bedrijven experts uit het buitenland halen. ,,Software-engineers en ontwikkelaars komen nu ook uit Oost-Europa of Azië naar hier en dat is echt niet omdat ze goedkoper zijn. Sterker nog, zij weten heel goed wat hun marktwaarde is.”

Microsoft Nederland investeert dan ook permanent in de eigen werknemers. Stigter laat weten dat het personeel continu wordt geschoold, zeker zo’n vier uur per maand.

UWV-bestuursvoorzitter Bruins zegt dat er geen andere sector is waar ontwikkelingen zó snel gaan. ,,Het is dus van groot belang om toekomstbestendig te zijn in de ict. Je moet blijven leren. Als een werkgever daar weinig oog voor heeft, kan je daar als werknemer een punt van maken. En sowieso moet je in jezelf investeren om aantrekkelijk te blijven.”

Microsoft Nederland en het UWV organiseren vandaag dan ook een tweede bijeenkomst waar 150 werkloze ict'ers in contact worden gebracht met werkgevers. De bijeenkomst van vorig jaar was een groot succes, meent Stigter. Bijna alle deelnemers vonden een nieuwe baan.

Zo is de 50-jarige Roos Rafaela werkzaam als ict-specialist op een scholengemeenschap in Alkmaar. ,,De bijeenkomst heeft me vorig jaar goed op weg geholpen. Binnen een maand had ik vier sollicitaties en ben ik aangenomen door mijn huidige werkgever.”

Rafaela is momenteel bezig een opleiding te volgen om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. ,,Ik blijf me verder ontwikkelen, dat is echt broodnodig.”

De 53-jarige Edwin Drees zegt dat de bijeenkomst hem heeft gemotiveerd. ,,Na een ontslag ga je toch door een diep dal en dan geeft zo’n traject de nodige inspiratie. Zeker als je ziet dat veel bedrijven op zoek zijn naar ervaren ict’ers.”

Momenteel is Drees werkzaam als ict’er bij de Floriade 2022. Hij is zich er net als Rafaela van bewust dat scholing noodzakelijk is om de komende jaren aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. ,,Ik ben me nu aan het oriënteren welke opleiding ik ga volgen. Dat gebeurt in overleg met mijn baas. Je moet wel. Als je stil blijft zitten, loop je in deze sector binnen de kortste keren maanden achter.”