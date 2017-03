Helft raadsleden vindt vergoeding te laag

Raadsleden besteden gemiddeld zestien uur per week aan het raadswerk en krijgen daarvoor geen salaris, maar een vergoeding van gemiddeld 14,35 euro bruto per uur. De tijd en de vergoeding zijn iets omhooggegaan in vergelijking met het laatste onderzoek in 2014. Toen kreeg een raadslid gemiddeld 14,20 euro en was hij of zij iets minder dan zestien uur kwijt aan het werk.

De gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden hangt volgens het onderzoek in sterke mate samen met de grootte van de gemeente waarin zij actief zijn. Raadsleden uit de kleinste gemeenten (tot 8000 inwoners) ontvangen gemiddeld de laagste vergoeding: 4,91 euro per uur. Raadsleden in gemeenten met een inwonertal tussen 150.000 en 375.000 inwoners ontvangen gemiddeld de hoogste vergoeding: 19,64 per uur.