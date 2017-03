Scholier vaker bijbaan

Ruim 490.000 jongeren in deze leeftijdsgroep hadden vorig jaar een bijbaan, in 2011 waren dit er nog 463.000.

Dat blijkt uit cijfers over 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de scholieren in de beroepsbevolking hadden ruim vier op de tien een bijbaan. Meestal was dat vakken vullen. Havo-leerlingen hebben het vaakst werk, die op het vmbo het minst vaak. Meisjes verdienen iets vaker bij dan jongens.

De meeste scholieren met een bijbaan (84%) werken niet meer dan twaalf uur per week. Naast vakken vullen, verdienen de scholieren met het bezorgen van kranten, verkopen, achter de kassa zitten en in de horeca.

Joep Schrooyer vult vakken bij AH. Foto: Foto Beeld Werkt

Joep Schrooyen (16) vult twee tot drie keer per week vakken in een AH in Breda. Vaak doet hij dat op zondag. „Dubbel lekker, want dan krijg ik dubbel betaald. Ik doe het voornamelijk voor het geld, maar alles wat je doet, kan je op je cv zetten.” De vijfdeklasser wil bedrijfskunde of rechten gaan studeren. De 220 euro die hij maandelijks in de supermarkt verdient, legt hij opzij voor z’n studie. „En voor m’n rijbewijs en om uit te gaan.”