In 2016 werden 2000 minder WW-uitkeringen aangevraagd dan in 2015, een afname van 17%, meldt uitkeringsinstantie UWV. Tussen 2012 en 2015 steeg het aantal nieuwe WW-uitkeringen nog tot 12.300. Het aantal lopende WW-uitkeringen in de land- en tuinbouw maakte in 2016 bijna 2% uit van het totaal aantal WW-uitkeringen.

Vooral medewerkers bloemen- en plantenteelt (-16%), productiemedewerkers (-17%), hoveniers (-32%) en tractorchauffeurs (-48%) klopten in 2016 minder vaak aan bij het UWV. Daarentegen groeide het aantal WW’ers dat op zoek is naar een baan als inpakker handmatig (+9%), medewerker groenteteelt (+9%) en agrarisch seizoenskracht groente en fruit (+7%).

Hoveniers

Afgelopen jaar steeg het aantal vacatures in de land- en tuinbouwsector tot ongeveer 13.000, een toename van 30% ten opzichte van 2012. De verwachting is dat dit in de komende twee jaar stabiliseert. Werkgevers in de agrarische sector hebben vooral in het groeiseizoen moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Er is behoefte aan hoveniers en specialisten in plantenteelt. Werkgevers binnen de groenvoorziening kunnen nog milieutechnologen en medewerkers in bodemonderzoek en -sanering gebruiken.