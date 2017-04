Zonder tegenprestatie krijgen de werknemers, die geboren moeten zijn voor 1963 en minstens tien dienstjaren bij ING moeten hebben, 60 tot 80% van hun laatste loon uitgekeerd. Het bedrag dat ze zo krijgen kan oplopen tot €500.000, heeft zakenkrant De Tijd uitgerekend.

De vertrokken werknemers mogen niet voor een concurrent gaan werken, maar kunnen wel elke andere baan aannemen – zonder dat de uitkering van ING daaronder lijdt.

ING en de vakbonden verdedigen de deal, maar in de rest van België klinkt veel kritiek. Minister Peeters (Werk) laat zelfs onderzoeken of er geen sprake is van leeftijdsdiscriminatie. ING België moet in het kader van een concernbrede reorganisatie ongeveer 3000 werknemers ontslaan.