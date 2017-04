UWV helpt sporters na eindstreep

De uitkeringsinstantie zet zich samen met NOC NSF in om topsporters naar een nieuwe loopbaan te begeleiden. Het gaat om mensen die nadenken over het beëindigen van hun topsportcarrière of die al tijdens hun sportloopbaan stappen richting ander werk of een andere opleiding willen zetten. Het Servicepunt Topsport van UWV helpt de sporters met bijvoorbeeld loopbaancoaching, sollicitatietraining of door het leggen van contacten met werkgevers.

Na jarenlang voor hun sport te hebben geleefd, vinden veel topsporters het lastig om een overstap te maken naar een carrière buiten de sport, zo blijkt uit onderzoek. "Topsporters hebben op jonge leeftijd alles opzij gezet voor de sport. Daardoor ontbreekt het hen nogal eens aan de juiste diploma’s of werkervaring", zegt Thof Thissen directeur van UWV Werkbedrijf. Dit hoeft volgens hem geen belemmering te zijn. "Want sporters brengen op andere terreinen veel extra’s mee voor een werkgever, zoals een enorme drive en discipline.”