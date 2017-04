Kansarme jongeren aan de bak

Een groot aantal van de deelnemers heeft aan het scholingsprogramma, dat nu drie keer is gehouden, een baan overgehouden of is weer gaan studeren. Van de zestien jongeren die vorig jaar meededen aan de derde editie van het project, een initiatief van de politie Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport, de mariniers, havendienst en Scheepvaart- en Transportcollege en de gemeente, heeft de helft een baan gevonden en is de andere helft bezig met een opleiding of loopt stage. In 2015 waren er achttien kandidaten. Daarvan zijn er twaalf jongeren aan het werk of studeren. De andere vijf kandidaten zijn nog werkeloos.

„Meer dan vijftig procent van de kandidaten komt aan werk of gaat weer leren. Het gaat boven verwachting goed”, zegt projectleider Tom van Asperen van de Rotterdamse politie. Ook dit jaar staat er scholingstraject van vier weken voor kwetsbare jongeren op de agenda.

Veiligheidsrisico

„Wij zijn nog op zoek naar Rotterdamse kandidaten tot en met dertig jaar. In totaal willen wij er 24 een kans geven. Ze kunnen zich nog tot en met eind april opgeven. Onder meer de AIVD gaat wel een onderzoek naar de kandidaten doen om te bepalen of ze geen veiligheidsrisico zijn omdat ze toch op de luchthaven gaan werken. Daarnaast moeten ze echt gemotiveerd zijn”, zegt Van Asperen. Het project gaat 15 september van start als onder toezicht van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ceremonieel de jasjes worden uitgedeeld aan de kandidaten.

In vier weken tijd worden de deelnemers klaargestoomd door onder meer mariniers. „Zij hebben geholpen om onze persoonlijke grenzen op te zoeken”, zegt de 30-jarige Martina Hartkoorn, die vorig jaar meedeed. „Ik deed mee aan het project omdat ik mijn school niet had afgemaakt en vroeg moeder was geworden. Dit heeft mij geholpen om een baan te krijgen. Momenteel volg ik een opleiding bij Trigion en ik hoop straks als beveiliger op de luchthaven te werken.”

Zelfvertrouwen

Ook de 24-jarige Saskia Merrelaar is blij dat ze mee heeft mogen doen aan het project. „Ik kon hier mee een nieuwe start maken. Ik had geen werk en het leek mij hartstikke leuk om op de luchthaven aan de slag te gaan. Het heeft ook echt geholpen bij mijn zelfvertrouwen. In vier weken tijd ben ik opgebloeid.” Merrelaar werkt nu als grondstewardess op de luchthaven.

De deelnemers krijgen overigens geen baangarantie. „Het is juist bedoeld dat ze leren zelf de regie over hun leven in handen te krijgen”, aldus Van Asperen.