Mannenberoepen worden veel meer bedreigd door robots dan vrouwenberoepen, blijkt uit een analyse van beroependatabase Jobpersonality. Daarin werden cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de verhouding mannen- en vrouwenberoepen gekoppeld aan robotiseringspercentages uit een onderzoek van de Universiteit van Oxford.

Bij de top 10 mannenberoepen bedraagt het gemiddelde robotiseringspercentage 62%, terwijl bij de top 10 vrouwenberoepen slechts 38% door robots overgenomen kan worden. De werkzaamheden die horen bij mannenberoepen als lasser, metaalbewerker en bouwvakker zijn gevoeliger voor robotisering en digitalisering dan typische vrouwen beroepen als verloskundige, tandartsassistent en pedagogisch medewerker.

Veel mannenberoepen liggen in de hoek van techniek, bouw en apparatuur en zijn vooral fysiek. Deze fysieke werkzaamheden zijn goed te automatiseren of kunnen op den duur door robots worden uitgevoerd. Vrouwenberoepen zijn vaker in de zorg en dienstverlening te vinden. De werkzaamheden met een mens- en servicegericht karakter worden minder makkelijk overgenomen door robots.