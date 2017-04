Dat stelt de Haagse VVD. De coalitiepartij baalt ervan dat het aantal mensen in de bijstand in de hofstad het afgelopen jaar zo’n zeven procent meer steeg dan in Rotterdam. Volgens raadslid Ingrid Michon moet de stad zich richten op voorkomen in plaats van genezen. „We moeten ervoor zorgen dat mensen die in de bijstand dreigen te komen vroegtijdig worden begeleid naar betaald werk. De gemeente moet goed samenwerken met uitzendbureaus en met het UWV.” Ook noemt ze de Rotterdamse regel dat als iemand, die in principe makkelijk zou kunnen werken, bijstand aanvraagt hij of zij zichzelf 20 uur per week beschikbaar moet stellen voor werkzaamheden. „Dit bleek daar een afschrikkend effect te hebben, waardoor er minder mensen bijstand hebben aangevraagd.”

De liberalen willen ook dat handhaving wordt aangescherpt. Elk jaar zou tien procent van de uitgekeerde bijstand nauwkeurig getoetst moeten worden op rechtmatigheid. In de Maasstad leidde dat tot beëindiging van 15 procent van de onderzochte uitkeringen.