Robot bedreigt ambtenaar

Het gaat vooral om overheidspersoneel met een economisch-administratieve functie, meldt de uitkeringsinstantie in een rapport over werkgelegenheid bij de overheid. „Door automatisering en digitalisering wordt een deel van die taken vervangen door computersystemen”, verwacht het UWV. „Vooral repeterende taken zijn vatbaar voor digitalisering, bijvoorbeeld op de financiële of salarisadministratie.”

Het aantal banen bij de overheid daalt de komende vier jaar met 0,4% per jaar, voorspelt het UWV. Dat betekent dat 8000 ambtenaren hun baan kwijtraken, niet alleen vanwege de digitalisering, maar ook omdat gemeenten meer gaan samenwerken. Tussen 2010 en 2015 daalde het aantal ambtenaren ook al met 50.000. Vooral bij gemeenten en provincies werden mensen op de keien gezet.