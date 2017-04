Ceo Eric Winter is ’gefrustreerd’, zegt hij, over ’dat vrolijke VVD-filmpje’ waarin Wiebes aankondigt dat hij de verfoeide Wet DBA voorlopig niet handhaaft.

Die wet, die schijnconstructies moet voorkomen, kreeg veel kritiek vanwege de gedetailleerde criteria waaraan zzp-overeenkomsten moeten voldoen. Wiebes keerde pas op zijn schreden terug toen het grootste omzetleed al was geschied. Bij individuele zzp’ers, maar ook bij bemiddelaars als DPA.

„In overleg met de Belastingdienst zijn we de wet strikt gaan naleven”, legt Winter uit. „Twee derde van onze zzp’ers is vertrokken. Die doen nu vaak hetzelfde werk, maar dan via een concurrent en op payrollbasis.” Zo had het niet hoeven lopen, blijkt nu. „De wet wordt anders uitgevoerd dan hij was gepresenteerd.”

De frustratie daarover bij Winter zit nog diep. „Bedrijven die de wet níét naleven, hebben gewoon hun gang kunnen gaan. Wij zijn omzet kwijt.” Branchegenoot Brunel heeft naar verluidt zelfs een rechtszaak tegen de Staat overwogen wegens onbetrouwbaar bestuur.

Het liefst had hij Wiebes zelf gesproken, zegt de DPA-topman. „Sommige bedrijven hebben met de staatssecretaris kunnen overleggen, maar voor ons had hij geen plek in zijn agenda.”

De sporen van het zzp-debacle zijn ook in de cijfers van DPA terug te zien, en blijven nog tot en met dit kwartaal zichtbaar. Exclusief de omzetdaling door de zzp-wetgeving haalde DPA een autonome groei van 4%.

„Heel netjes”, zegt NIBC-analist Johan van den Hooven, „en in lijn met de verwachting.” Maar genoeg om het zzp-verlies (-37%) toe te dekken was het niet. Wiebes laat voor de zomer weten of hij de Wet DBA in 2018 wel gaat handhaven.