Studiejaar kwijt door krappe beurs

Afgelopen september konden 306 studenten zich niet inschrijven omdat zij niet met het collegeld over de brug kwamen, twee jaar eerder ging het nog om 151 studenten, schrijft Profielen, het blad van de Hogeschool Rotterdam. Een inschrijving is pas geldig op het moment dat het bedrag aan collegegeld is voldaan of als de betaling in termijnen is geregeld. Dat moet voor 1 september gebeuren. Studenten kunnen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) lenen voor hun collegeld, maar dit bedrag is vaak al op voordat het moet worden overgemaakt.

Op een van de opleidingen van de Hogeschool Rotterdam, de Rotterdam Academy (RAC), loopt 16% van de studenten achter met het betalen van collegegeld. Daar geeft een decaan begeleiding aan de studenten met geldzorgen en schulden. "Het gaat dan om studenten die moeite hebben om hun reiskosten te betalen of die geen geld hebben voor schoolboeken. Best veel van mijn studenten lopen achter met het collegegeld, ook als ze collegegeldkrediet van DUO krijgen”, aldus de decaan.

Studenten betalen voor het studiejaar 2016-2017 €1984 aan collegegeld, in 2017-2018 is dat €2.006. Het instellingscollegegeld, dat bijvoorbeeld voor particuliere onderwijsinstellingen geldt, bedraagt vaak meer. Volgens de studentenvakbond LSVb is het collegegeld met €446 gestegen in nog geen tien jaar tijd. De bond houdt momenteel een petitie voor het verlagen van collegegeld.