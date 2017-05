„Vaste contracten zijn in Nederland relatief vast, en flexibele contracten zeer flexibel”, citeert DNB de Oeso, een denktank van westerse landen. Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen de flexibilisering versnellen, vertragen of zelfs terugdraaien, stelt de centrale bank. In de huidige situatie „zijn vaste banen voor werkgevers relatief duur ten opzichte van flexibele arbeidscontracten”.

Net zo goed heeft de overheid invloed op het aantal zzp’ers. „Beleidsmaatregelen spelen mogelijk een nog belangrijkere rol dan bevolkingsontwikkeling, zoals vergrijzing”, stelt DNB. „De snelle groei van het aantal zzp’ers sinds de eeuwwisseling valt namelijk samen met een pakket aan maatregelen dat zzp’ers relatief goedkoper maakte ten opzichte van werknemers.”

Het afgelopen jaar is het aantal vaste contracten gestegen, voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis. Het aantal flexwerkers steeg echter veel sneller.

DNB pleit voor een gelijk speelveld tussen vaste en flexibele werknemers. Daarvoor moeten „fiscale en juridische verstoringen” moeten worden verminderd. „Dat verbetert de werking van de arbeidsmarkt.”