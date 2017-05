Rijken rijker, armen armer in New York

Dat blijkt uit ruim 770.000 belastingaangiftes uit de periode 2006 tot en met 2014 die het Independent Budget Office onder de loep nam. De inkomsten van de rijkste helft van de New Yorkers lag met een totaal gerapporteerd inkomen van $38,3 miljard 14,8% hoger dan in 2006. De middeninkomens hielden hun inkomen in 9 jaar gelijk op ongeveer $65000 per jaar.

Het grootste deel van de inkomensstijging kwam toe aan de rijkste 10%. Die zag het inkomen in 9 jaar stijgen met $28,6 miljard. Meer dan een derde daarvan, $10,3 miljard, was voor de rijkste 1%, zo’n 3700 belastingplichtigen die in 2014 minstens $5,2 miljoen binnen harkten. Hun inkomen steeg naar $74,1 miljard in 2014.

Van al het geld dat New Yorkers verdienen in 2014, ging 41% naar die rijkste 1%, een lichte stijging ten opzichte van 2006 toen 39,9% naar hen ging.

De armere helft van New York verdiende in 2014 5,6% van het totale inkomen, een daling van 1,8% ten opzichte van 2006 toen ze nog 7,4% ontvingen. De allerarmste bewoners zagen hun inkomen slinken van $20,7 miljard in 2006 naar 17,7 miljard in 2014.