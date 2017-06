Hij reageert op de ophef over mogelijke valsheid in geschrifte. De Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de overheid controleert, had namelijk gemeld dat een groot aantal werknemers aangemoedigd zou zijn de datum van vertrek te wijzigen. Dat zou financieel gunstiger uitpakken voor de betrokken ambtenaren.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt sprak over valsheid in geschrifte. Hij kaartte de kwestie aan.

De Rekenkamer zag zich inmiddels genoodzaakt haar bevindingen toe te lichten. De waakhond zegt dat er geen valsheid in geschrifte vastgesteld. De Rekenkamer spreekt over een ,,ongelukkig verwoord'' voorbeeld.

De staatssecretaris hoopt dat met de verklaring ,,het ontstane misverstand'' is verholpen.