De nieuwe juf of meester krijgt een salaris van bijna 50.000 pond (56.000 euro), en de beschikking over een driekamerwoning.

Dat laatste is nodig ook: Foula ligt op een eiland dat ook wel ’het einde van de wereld’ wordt genoemd. De school heeft twee leerlingen, waarvan er eentje bijna naar het middelbaar gaat.

Op het hele eiland wonen 32 mensen. Willen ze naar het vasteland, dan kan dat in een kwartier met een vliegtuig, of met een veerboot die er tweeënhalf uur over doet.

„Maar soms zijn we van de buitenwereld afgesloten”, waarschuwt vertrekkend hoofd der school Jayne Smith in een gesprek met de BBC. „Ik heb meegemaakt dat we drie weken lang niet van het eiland af konden. Daar moet je tegen kunnen.”

Toch is de 38-jarige Smith vol lof over haar tijd op het eiland. „Het was amazing”, zegt ze. Sollicitanten uit onder meer Azerbeidzjan en Zuid-Afrika hebben zich voor haar opvolging gemeld. Wie interesse heeft moet snel zijn: reageren op de vacature kan tot aanstaande donderdag.