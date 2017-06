Bedrijven die nieuwe topmanagers en bestuurders zoeken, moeten van headhunters de keuze krijgen tussen bijvoorbeeld twee mannen en twee vrouwen, zegt Princen, in plaats van alleen mannen. „Ook als een opdrachtgever daar niet uitdrukkelijk om vraagt. Deze ’zoekbedrijven’ moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen.”

Optimistisch

Vandaag komen er nieuwe cijfers naar buiten over het aandeel vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij 260 organisaties die beloofd hebben zich in te zetten voor meer vrouwen aan de top, is nog altijd vier op de vijf bestuurders man. Dat aandeel krimpt langzaam, maar zeker. „Ik ben optimistisch, ik denk dat wettelijke topvrouwenquota niet nodig zijn”, zegt Princen.

Het is voor vrouwen nog altijd moeilijk om zich tussen de ’old boys’ te worstelen, klinkt het onder headhunters. Frank van Veen, oprichter van een bureau dat alleen maar vrouwen voor topfuncties bemiddelt: „dat kerels zich doorgaans beter aan de man brengen dan vrouwen. De man-vrouwverhouding in de Nederlandse bestuurskamers is dramatisch, en dat verandert pas als de huidige bestuurders er een topprioriteit van maken.”

Divers

Dat laatste lijkt wel te gaan gebeuren. BlackRock, ’s werelds grootste investeringsfonds, wil bedrijven erop aanspreken als hun topmanagers niet divers genoeg zijn.

Ook headhunter Caroline Goedvolk vindt het voordragen van alleen maar mannen voor een topfunctie „niet meer kunnen”. Maar, zegt ze, vrouwen moeten niet worden voorgedragen of aangenomen omdat ze vrouw zijn. „De kwaliteit blijft het belangrijkst.”