Het aantal werklozen per vacature geeft een indicatie van de spanning op de arbeidsmarkt. Daalt het aantal werkzoekenden per openstaande vacature, zoals nu, dan is het voor werkgevers moeilijker om personeel te vinden. Dat getal kan overigens nog veel lager: vlak voor het uitbreken van de crisis, begin 2008, waren er 1,4 werklozen per vacature. Nu is dat nog het dubbele.

In de eerste drie maanden van dit jaar was de arbeidsmarkt het minst ruim in Utrecht en Zeeland, met 1,8 werklozen per vacature. De arbeidsmarkt was het ruimst in Groningen. Daar waren vier werklozen per vacature.

Het aantal vacatures in ons land nam in het eerste kwartaal toe met 23% tot 189.000. In alle provincies nam het aantal vacatures toe. Die ontwikkeling was het sterkst in Zeeland (+40%), gevolgd door Flevoland en Groningen.

Bouw

In Zeeland zit de groei vooral in de gezondheids- en welzijnszorg en de bouw. Voor Flevoland is dit de bouw en het openbaar bestuur. In Groningen zijn het onderwijs en de bouw de sterkst groeiende sectoren. Limburg en Drenthe hebben met 23% hetzelfde groeipercentage als Nederland. De provincie met de minste groei is Zuid-Holland.

De werkloosheid in ons land is gedaald tot 5,6% van de beroepsbevolking. Een jaar geleden was de werkloosheid nog 6,8%.