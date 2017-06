FNV gooit alle deuren op slot

De grootste vakbond van ons land wil een aantal knelpunten aanpakken, zoals de loondoorbetaling bij ziekte, de arbeidsongeschiktheid bij zzp’ers en de doorgeslagen flexibilisering.

Maar Patijn weigert ook maar enige afspraak te maken met de werkgevers over een verdere versoepeling van het ontslagrecht. „We gaan geen dingen wijzigen waar de werkgevers hun handtekening onder hebben gezet. Het aanpassen van de ontslagbescherming betekent alleen maar meer flex. Daar beginnen we dus niet aan.”

Werkgevers en vakbonden hebben onlangs het overleg op centraal niveau hervat, nadat er ruzie was ontstaan over de reparatie van het derde WW-jaar. De intentie was om tot een allesomvattend arbeidsmarktakkoord te komen, maar dat is nu van de baan.

