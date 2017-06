Onvoldoende pensioen voor zzp'ers

Een pensioen dat 70% van het bruto-inkomen bedraagt, geldt in het algemeen als toereikend. Dit haalt bijna de helft (43%) van de zelfstandigen zonder personeel niet tegen 31% van de werknemers. In de lage inkomensgroep tot €23.700 is er nauwelijks verschil tussen werknemers en zzp’ers omdat de AOW beide groepen al snel over de drempel van 70% duwt.

Dat geldt niet voor de midden- en hogere inkomens waar meer dan de helft van de eenpitters de norm niet haalt. Zzp’ers met een middeninkomen leveren vaak de helft van hun inkomen in na pensionering.

De cijfers zijn niet per se reden tot zorg om de circa 1 miljoen zelfstandigen in Nederland. „Het is een zeer gevarieerde groep”, zegt Kees Goudswaard, bijzonder hoogleraar economie in Leiden en mede-auteur van het onderzoek. „Je kunt je afvragen of de norm van 70% voor iedere werkende moet gelden. Of een pensioen toereikend is, hangt ook af van je persoonlijke situatie na pensionering.”