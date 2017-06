Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Lagarde (IMF): lonen Nederland moeten omhoog

1 uur geleden

Luxemburg - De lonen in Nederland moeten omhoog. Dat zei Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag in Luxemburg. ,,Loonsverhogingen zouden in landen als Nederland en Duitsland nu zeer gepast zijn."