Volgende week treedt een nieuwe Arbowet in werking, die meer dan ooit de nadruk legt op het voorkomen van uitval door ziekte. Werkgevers moeten voortaan verplicht een inloopspreekuur aanbieden, voor werknemers die niet ziek zijn maar wel over hun gezondheid willen praten.

De arts mag zich per 1 juli ook ongevraagd op de werkvloer vertonen, om de arbeidsomstandigheden te polsen. „Voorheen moesten we vooral afgaan op wat werkgever en werknemer ons vertelden, nu kunnen we zelf kijken”, zegt bedrijfsarts Ron Ansem. En voor veel werknemers belangrijk: wie denkt dat het advies van de bedrijfsarts niet klopt, moet van zijn baas de gelegenheid krijgen voor een second opinion.

