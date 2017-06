Kwart ICT-bedrijven heeft personeelstekort

In de ICT-sector is het al langer erg moeilijk om vacatures gevuld te krijgen. Begin 2015 had al een op de negen ondernemingen in deze branche een personeelstekort.

Eerder had de delfstoffenwinning nog het meeste last van een krappe arbeidsmarkt. Maar door de sterk gedaalde olieprijzen en het verder dichtdraaien van de gaskraan, heeft daar inmiddels vrijwel geen enkel bedrijf meer een gebrek aan mankracht.

Per sector loopt situatie sterk uiteen, aldus het statistiekbureau. In de horeca zegt dik 11 procent te weinig personeel te hebben. In de industrie is dat een kleine 10 procent en in de bouw bijna 8 procent. Kleinere bedrijven, met maximaal vijftig werkzame personen, hebben door de bank genomen iets meer moeite bij het vinden van voldoende nieuwe mensen dan grotere bedrijven.

Voor alle ondernemingen samen, exclusief de financiële sector, geldt dat ongeveer een op de tien bedrijven een krapte op de arbeidsmarkt ervaart. Volgens het CBS betekent dit dat de spanning op de arbeidsmarkt afgelopen kwartaal verder is toegenomen.

Maar zo doorgeschoten als in 2008 is de situatie nog niet, blijkt uit de cijfers. Vlak voor het begin van de crisis werd nog bij ongeveer een op de vijf niet-financiële bedrijven de productie gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten.

Onlangs meldde het CBS ook al dat in het eerste kwartaal het aantal openstaande vacatures in Nederland het sterkst is gegroeid sinds tien jaar. Tegenover elke vacature staan nu om precies te zijn 2,6 werklozen, een jaar geleden waren dat er nog 3,9.