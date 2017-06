Subsidie voor werkloze die voor klas wil staan

Half juli zal het beroep basisschoolleraar aan de lijst van ’kansrijke beroepen’ van uitkeringsinstantie UWV worden toegevoegd, meldt minister Bussemaker (Onderwijs). Daar staan bijvoorbeeld ook veel zorgberoepen op, waar eveneens een tekort aan is.

Wie zich laat omscholen tot een van de kansrijke beroepen kan scholingsvouchers aanvragen. Het gaat om een bedrag tot maximaal 2500 euro.

Vooral in de Randstad is het tekort aan leraren op het primair onderwijs al goed merkbaar. In steden zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht wordt gevochten om pabo-studenten.

Het aantal pabo-diploma’s neemt al jaren af. De opleiding is strenger geworden en minder in trek. Veel leraren vinden dat de werkdruk te hoog is en het loon te laag. Afgelopen dinsdag staakten ze het eerste lesuur en was er een demonstratie op het Malieveld in Den Haag.