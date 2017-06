Op dit moment zijn een op de 27 vacatures voor afgestudeerden, dat komt neer op 10.000 actueel beschikbare vacatures, zo blijkt uit cijfers van vacaturewebsite Adzuna.

In Noord-Holland, en dan vooral in Amsterdam, is het meeste werk te vinden voor afgestudeerden. In de provincie zijn 2245 vacatures beschikbaar waarvan 1208 in de hoofdstad, 1 op de 16 vacatures is daar voor starters. Dat staat in schril contrast met Tilburg waar slechts 1 op de 46 vacatures voor afgestudeerden is, terwijl het aantal aangeboden vacatures toenam met 56%.

Het aantal vacatures voor afgestudeerden groeide vooral in Noord-Holland (41%), Noord-Brabant (32%) en Gelderland (57%). In Limburg en Flevoland nam het aantal vacatures voor starters af met respectievelijk 11% en 14%.