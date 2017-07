Laagopgeleide ww'ers vaker uitzendkracht

Van de laagopgeleide ww'ers gaat 63 procent binnen een jaar weer aan het werk, iets onder het gemiddelde van 66 procent voor alle ww'ers. Bijna de helft doet dat met een uitzendcontract, terwijl dat maar voor een op de vijf hoogopgeleiden geldt. Een kwart van de laagopgeleiden gaat op een jaarcontract aan de slag. Bij middelbaar en hoogopgeleiden ligt dat percentage hoger: een derde.

Overigens heeft ongeveer een even groot deel van de laagopgeleiden als de rest van de werkenden een vast contract. Het gaat in alle gevallen om zo'n twee derde. Ook werken ze bijna even vaak fulltime. Wel is 9 procent van de laagopgeleiden werkloos tegen 6 procent van de middelbaar opgeleiden en 4 procent van de hoogopgeleiden.