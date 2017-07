Ziek de aow in na zwaar werk

50Plus pleitte in de verkiezingscampagne al voor het weer verlagen van de AOW-leeftijd. Henk Krol ziet het gelijk van zijn partij bevestigd in alarmerende berichten van het UWV en twee pensioenfondsen: het aantal ouderen dat in de jaren voor het pensioen moet leven van de WIA-uitkering – de opvolger van de WAO – neemt dit jaar een bijzonder hoge vlucht.

Experts in onder meer de bouw stellen dat er meer gedaan kan worden om ouderen fit hun pensioen te laten halen, maar zien ook dat de snel stijgende AOW-leeftijd ’oneerlijke’ gevolgen heeft voor mensen die al decennialang zwaar werk hebben.

Ook D66, voorstander van het verhogen van de AOW-leeftijd, spreekt van ’zorgelijke berichten’. „Er ligt een grote opgave om werk minder fysiek belastend te maken en te investeren in om- en bijscholing”, zegt Kamerlid Steven van Weyenberg.