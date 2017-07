De emeritus hoogleraar redeneert dat mannen óók oxytocine aanmaken, in de volksmond bekend als het ’knuffelhormoon’, als ze maar genoeg tijd krijgen om met hun pasgeboren kind door te brengen. Daarmee ondergaan hun hersenen dezelfde verandering als die van de kersverse moeder, en is de strijd om topposities in het bedrijfsleven weer eerlijk, aldus Schulpen.

„De natuurlijke behoefte van moeders om voor hun kind te zorgen geeft minder tijd voor het najagen van een topcarrière”, zegt de hoogleraar. Bij mannen verandert er in de hersenen doorgaans niets, „zij hebben dus meer tijd voor carrièreplanning. Quota of andere maatregelen zullen het glazen plafond niet doorbreken.”

In een wetenschappelijk artikel noemt Schulpen het glazen plafond daarom ’een biologisch fenomeen’. Hij wil nu onderzoeken of in de Scandinavische landen, waar een langer vaderschapsverlof geldt, zijn gedachte-experiment bewezen kan worden.