Figuranten griezelen voor nop

Horrorclowns, bebaarde vrouwen en andere engerds. Voor het ‘grootste spookhuis van de Benelux’ zijn zogeheten ‘scare actors’ nodig die de bezoekers de stuipen op het lijf jagen.

Figurantenwerk staat niet bepaald bekend als een vetpot. Het is vaak de ervaring die telt bij acteren in een spookhuis. Toch krijgt het acterende personeel in soortgelijke attracties weldegelijk betaald. Zo kunnen de acteurs tijdens de beroemde Fright Nights in het pretpark Walibi Holland rekenen op ‘een beperkte vergoeding voor hun inzet’. Stuipenjagers in het spookhuis The Amsterdam Dungeon krijgen ‘een salaris volgens vaste schalen’.

Shifts

Schoenenontwerper Dion Varossieau mag in opdracht van winkelcentrum The Wall aan de A12 een spookhuis inrichten van maar liefst 2400 vierkante meter. De ruimte wordt ingericht naar het thema circus en kermis. Twee wisselende shifts van vijfentwintig horrorfiguranten doen de rest.

Deze week verscheen de vacature voor de horrorattractie in de Leidsche Rijn. Acteurs moeten de maanden oktober, november en december vrijhouden. Ze kunnen vijf dagen per week ingezet worden. Verder moeten ze bovenal eng zijn.

Daar tegenover staat: ‘Goede service als in de hele dag catering, goede werkomgeving, prachtige grime en kostuums en natuurlijke de ervaring als echte scare actor’. Een salarisindicatie of reiskosten blijven onvermeld. Critici snappen niet dat acteurs zich voor nop willen inzetten voor een commerciële attractie.

„Ik heb de kritiek meegekregen’, zegt bedenker Varossieau. „Het werk is vrijwillig, maar we zullen waarschijnlijk wel reiskosten betalen. De acteurs worden straks enorm in de watten gelegd. Het zal hen aan niets ontbreken.” Op het moment van schrijven heeft hij zo’n 250 aanmeldingen binnen. „Telkens als ik mijn mailbox open, komen daar kandidaten bij.”

Goed doel

„We laten de vrijwilligers natuurlijk niet vijf dagen per week werken”, zegt mede-iniatiefnemer Janita Noorlander. „De kandidaten zijn razend enthousiast. Ze hoeven er niets voor. We gaan ook een goed doel aan het spookhuis verbinden. We zijn nog volop bezig met de voorbereidingen. Laten we nou niets uit verband rukken. Het is toch ontzettend tof er zoiets komt?”