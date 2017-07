Gemiddeld was er het afgelopen kwartaal ongeveer één vacature voor elke baanzoeker, blijkt uit arbeidsmarktcijfers van Randstad. Over de hele arbeidsmarkt gezien lijkt er dus weinig aan de hand, en de werkloosheid staat onder de 5 procent, maar tussen beroepen zijn er ’grote verschillen’, aldus marktonderzoekers van de uitzendreus.

„In de ict is bijvoorbeeld veel vraag naar personeel, maar daar komen te weinig jongeren de arbeidsmarkt op”, zegt arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van Randstad. „Tegelijkertijd blijven secretariële opleidingen populair, terwijl daar een overschot aan werkzoekenden is.”

Ook in onder meer de bouw, metaal en industrie komen werkgevers moeilijker aan personeel. Alleen in de bouwsector zijn de komende vijf jaar 40.000 mensen nodig, stelt werkgeversorganisatie Bouwend Nederland. BV Nederland heeft behoefte aan vakmensen, stelde uitkeringsinstantie UWV vorige week al. Van Krimpen kan dat alleen maar beamen. „We horen van klanten dat ze nauwelijks ict’ers kunnen vinden, maar dat ook heftruckchauffeurs heel moeilijk te vinden zijn.”

Pieter Gautier, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam, herkent zich in de analyse van Randstad. Hij merkt op dat de bouw een sector van hollen en stilstaan is. „Tijdens de recessie zagen we dat er flinke klappen vielen, maar als de economie aantrekt zijn er weer veel mensen nodig. Er is altijd wel wat te doen.”

Volgens Gautier zijn de kansrijke beroepen vooral terug te vinden in de ict en de techniek. „Ook vakmensen maken daar deel vanuit, zoals bijvoorbeeld loodgieters. Kansarme beroepen zijn voornamelijk de kantoorbanen en de detailhandel. Banen die makkelijk te vervangen zijn door robots of automatisering.”

De hoogleraar constateert verder dat de inkomensongelijkheid is toegenomen. Vooral laaggeschoolden gaan er amper op vooruit.

Volgens Randstad-topman Jacques van den Broek is volledige werkgelegenheid in Nederland mogelijk. Gautier ziet dat op korte termijn niet gebeuren. „Sommige mensen verlaten de arbeidsmarkt en gaan op zoek naar ander werk, anderen gaan juist net de arbeidsmarkt op. Werkloosheid houd je dus altijd.”

De arbeidsmarktdeskundige vindt het daarom een beter idee om ervoor te zorgen dat iedereen binnen drie maanden weer een baan vindt. „Maar dat blijft lastig vanwege de hardnekkige groep werklozen. Zij komen niet aan de bak, omdat ze de juiste kwalificaties niet hebben.”