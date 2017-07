Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Werkloze secretaresse wordt tandartsassistent

31 min geleden Martijn Klerks

Amsterdam - Secretaresses zonder werk kunnen in een zoektocht naar een nieuwe baan het best over de grenzen van de eigen beroepsgroep kijken, blijkt uit UWV-rapport dat vandaag verschijnt.